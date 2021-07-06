Пять напитков, которые заменят кофе

Кофе можно заменить альтернативными напитками. Фото: pixabay

Те, кто соблюдает правила правильного питания, нередко отказываются от напитков, содержащих кофеин.

Чаще всего им приходится ограничить употребление кофе, поэтому стоит найти альтернативные вкусные напитки, чтобы заменить его, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.

От кофе надо отказаться тем, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта на этапе лечения и заживления стенок кишечника. Также не следует его пить в процессе лечения акне. Людям с аутоиммунными заболеваниями в процессе лечения также желательно воздержаться от кофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты

Существуют напитки без кофеина, которыми его можно заменить. Например, цикорий, который сейчас производят и в жидком виде, порошке, гранулах. Напиток бывает кислым на вкус.

Любые травяные чаи также заменят кофе.

Корень одуванчика, если обжарить на сухой сковороде без масла, перемолоть, то можно заварить, как и кофе.

Ячменный напиток может стать альтернативой кофе, но горчинки в нем нет. Содержит глютен.

Кофе без кофеина тоже немного содержит глютен, но в микродозах.

Об опасности кофе часто предупреждают специалисты. Но ошибочно считать, что кофе категорически нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердцем. По словам экспертов, у людей, которые пьют кофе в умеренных количествах, более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии.