Пять напитков, которые заменят кофе

 
Ексклюзивы
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 153
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 531
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2349
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 999
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3717
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5931
Фото
Все фото
8
5
7
14
5
В моду возвращается маникюр 10-летней давности
В моду возвращается маникюр 10-летней давности
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 153
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2313
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 216
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1089
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 783
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 14:15

Пять напитков, которые заменят кофе

  Комментировать
Пять напитков, которые заменят кофе
Кофе можно заменить альтернативными напитками. Фото: pixabay

Те, кто соблюдает правила правильного питания, нередко отказываются от напитков, содержащих кофеин.

Чаще всего им приходится ограничить употребление кофе, поэтому стоит найти альтернативные вкусные напитки, чтобы заменить его, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram.

От кофе надо отказаться тем, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта на этапе лечения и заживления стенок кишечника. Также не следует его пить в процессе лечения акне. Людям с аутоиммунными заболеваниями в процессе лечения также желательно воздержаться от кофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты

Существуют напитки без кофеина, которыми его можно заменить. Например, цикорий, который сейчас производят и в жидком виде, порошке, гранулах. Напиток бывает кислым на вкус.

Любые травяные чаи также заменят кофе.

Корень одуванчика, если обжарить на сухой сковороде без масла, перемолоть, то можно заварить, как и кофе.

Ячменный напиток может стать альтернативой кофе, но горчинки в нем нет. Содержит глютен.

Кофе без кофеина тоже немного содержит глютен, но в микродозах.

Об опасности кофе часто предупреждают специалисты. Но ошибочно считать, что кофе категорически нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердцем. По словам экспертов, у людей, которые пьют кофе в умеренных количествах, более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять напитков, которые заменят кофе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Музыку к фильмам начал писать после 30 лет - умер самый известный в мире композитор

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42348
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 19350
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 12681
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11529
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 10773
Красота
Есть перед сном можно: какие продукты лучше выбирать
Есть перед сном можно: какие продукты лучше выбирать Просмотров: 153
Морская вода и солнце: как ухаживать за волосами летом
Морская вода и солнце: как ухаживать за волосами летом Просмотров: 63
В моду возвращается маникюр 10-летней давности
В моду возвращается маникюр 10-летней давности
8
 Просмотров: 747
Почему утро нужно начинать с прохладного душа
Почему утро нужно начинать с прохладного душа Просмотров: 261
Когда есть, чтобы похудеть. Назвали часы для завтрака, обеда и ужина
Когда есть, чтобы похудеть. Назвали часы для завтрака, обеда и ужина Просмотров: 999
Больше всего комментируют
7
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 221
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть