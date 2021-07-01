Опровергли популярный факт о кофе

По словам экспертов, люди, которые пьют кофе в умеренных количествах, имеют более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии. Фото: pixabay

Об опасности кофе часто предупреждают специалисты.

Но ошибочно считать, что кофе категорически нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердцем, пишет changeua.

По словам экспертов, у людей, которые пьют кофе в умеренных количествах, более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии.

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Нормальное потребление кофе - две-три чашки в день. А людям с проблемами печени можно и четыре чашки выпить, потому что это окажет лечебный эффект. Положительно повлияет и при подагре, болезни Паркинсона или остеопорозе.

Чай и кофе - не единственные напитки, которые можно пить утром для полезного пробуждения. Стоит обратить внимание на гранатовый сок. Этот напиток один из самых энергоемких, содержит много витаминов. Но пить его можно, только добавив воды.