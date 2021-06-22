Что пить утром вместо кофе или чая

Гранатовый сок можно пить утром, если добавить в него воды. Фото: pixabay

Чай и кофе - не единственные напитки, которые можно пить утром для полезного пробуждения.

Стоит обратить внимание на гранатовый сок, пишет reviewed.

Этот напиток один из самых энергоемких, содержит много витаминов. Но пить его можно, только добавив воды.

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Еще один полезный утренний напиток - вода с медом. Так можно разбудить организм и запустить все системы. Наиболее полезна теплая вода, которая легко и быстро всасывается через желудочно-кишечный тракт. Это будет хорошо для людей, у которых есть проблемы с лишним весом: если пить воду с медом натощак, это помогает ускорить обмен веществ, что очень важно для похудения. Мед делает воду вкусной.

Кокосовое молоко также следует добавить к тем напиткам, которыми можно начинать день. Содержит природную воду, богатую калием, поэтому хорошо утоляет жажду и заряжает энергией, витаминами В и С, а также полезными микроэлементами. В нем есть клетчатка, необходимая для эффективного метаболизма, и кислота, которая является сильным противовирусным и антибактериальным средством.

Если регулярно пропускать завтрак, то организму будет недостаточно необходимых питательных микроэлементов. Специалисты провели эксперимент, в котором добровольцы ежедневно отчитывались о том, как питаются.Они отмечали - это перекус или полноценные порции, а также указывали время приема пищи. Ученые выяснили, что от завтрака отказывались 15,2% участников или 4924 человека. Впоследствии из этих данных они определили примерное количество питательных веществ для человека.