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пятница, 18 июня 2021 14:00

Жизнь без завтраков: как привычка вредит организму

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Жизнь без завтраков: как привычка вредит организму
Отказываясь от завтрака, повышается уровень сахара в крови. Фото: pixabay

Если регулярно пропускать завтрак, то организму будет недостаточно необходимых питательных микроэлементов.

Специалисты провели эксперимент, в котором добровольцы ежедневно отчитывались о том, как питаются, пишет cambridge.

Они отмечали - это перекус или полноценные порции, а также указывали время приема пищи. Ученые выяснили, что от завтрака отказывались 15,2 % участников или 4924 человека. Впоследствии из этих данных они определили примерное количество питательных веществ для человека.

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В результате те, кто пропускал завтрак, меньше потребляли витаминов, чем другие добровольцы. Наиболее отличалось количество фолиевой кислоты, которая важна для беременности, поддержания уровня кальция, железа, а также витаминов B2, B3, C и D.

Также, отказываясь от завтрака, повышается уровень сахара в крови. После пробуждения организм не получает витаминов и питательных веществ, а позже человек заменяет завтрак чем-то вредным. Многие люди жалуются на нехватку сил и хроническую усталость.

В течение дня диетологи рекомендуют есть три раза в день, но некоторые считают, что и одного достаточно. Если есть раз в день для похудения, то можно в итоге получить серьезные проблемы. Так питаться опасно, поскольку организм не получает с пищей достаточное количество полезных питательных веществ.

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