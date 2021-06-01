Есть раз в день опасно - обьяснили почему

Если человек ест раз в день, ее тело переключается в "режим голодания". Фото: pixabay

В течение дня диетологи рекомендуют есть три раза в день, но некоторые считают, что и одного достаточно.

Если есть раз в день для похудения, то можно в итоге получить серьезные проблемы, пишет cikavostі

Так питаться опасно, поскольку организм не получает с пищей достаточное количество полезных питательных веществ.

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Из-за такой ​​системы питания могут случаться приступы переедания, потому что организму не хватает энергии и различных элементов. Также норма калорий обычно превышается, поэтому вес не теряется, а растет.

Разовый прием пищи в течение дня приводит к еще одной проблеме - замедлению метаболизма. Таким образом организм пытается удержать энергию. Без полноценного обмена веществ вес не будет уменьшаться.

Если человек ест раз в день, его тело переключается в "режим голодания". То есть все то, что человек съест, организм будет превращать в жир.

Кроме этого, падает уровень сахара в крови. Это приводит к упадку сил, истощению, выпадению волос, непереносимости холода, а также к проблемам с сердцем.

На физическом и душевном состоянии человека может отразиться гормональный сбой. Есть продукты, добавив которые в ежедневный рацион, улучшится состояние гормонов и самочувствие в целом. Следить за гормонами важно в любом возрасте. Чем полезнее еда, тем легче человек будет воспринимать стресс.