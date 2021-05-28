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воскресенье, 30 мая 2021 23:46

Что надо есть для баланса гормонов

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Что надо есть для баланса гормонов
Орехи также стоит добавить в рацион, так как они необходимы для нормальной работы мозга и пищеварительной системы. Фото: pixabay

На физическом и душевном состоянии человека может отразиться гормональный сбой.

Есть продукты, добавив которые в ежедневный рацион, улучшится состояние гормонов и самочувствие в целом, пишет inmyroom.

Следить за гормонами важно в любом возрасте. Чем полезнее еда, тем легче, человек будет воспринимать стресс.

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Одними из таких продуктов является шпинат и брокколи. Листовые овощи отвечают за выработку женского гормона красоты и молодости, эстрогена, а также нормализованний менструальный цикл. Для хорошего самочувствия следует добавить капустные продукты в рацион: в день достаточно горсти брюссельской капусты, шпината или брокколи.

Киноа имеет в своем составе полезные углеводы, которые способствуют нормализации инсулина и андрогенов. Полезно при похудении, так как богатое белками и клетчаткой.

Орехи также стоит добавить в рацион, потому что они необходимы для нормальной работы мозга и пищеварительной системы. Благодаря большому содержанию жиров, белков и витаминов они легко утоляют голод, поэтому идеальны для перекуса. Некоторые из них также влияют на эндокринную систему. Например, миндаль контролирует уровень холестерина.

Главное преимущество трав и специй в том, что имеют высокое содержание антиоксидантов. Шалфей благоприятно влияет на женскую репродуктивную функцию, а также влияет на центральную нервную систему. Куркума снижает уровень кортизола, тем самым уменьшая стресс, а корица полезна девушкам в период ПМС.

Диета с высоким содержанием овощей и фруктов может эффективно бороться со стрессом. Этому способствуют полезные вещества, которые есть в растительных продуктах. Ученые провели специальный эксперимент, чтобы выявить корреляцию между диетой и уровнем стресса. В исследовании приняли участие более восьми с половиной тысяч австралийцев 25-90 лет.

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