Диета, которая помогает побороть стресс

У людей, которые ежедневно употребляют 470 и более граммов овощей и фруктов, на 10 процентов снижаются физиологические показатели стресса. Фото: pixabay

Диета с высоким содержанием овощей и фруктов может эффективно бороться со стрессом.

Этому способствуют полезные вещества, которые есть в растительных продуктах, пишут "Актуальные новости".

Ученые провели специальный эксперимент, чтобы выявить корреляцию между диетой и уровнем стресса. В исследовании приняли участие более восьми с половиной тысяч австралийцев 25-90 лет.

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Согласно результатам, у людей, которые ежедневно употребляют 470 и более граммов овощей и фруктов, на 10% снижаются физиологические показатели стресса. У тех, кто ежедневно ест около 230 г растительных продуктов, не обнаружили положительного эффекта.

"Мы получили очередное доказательство того, что диета с высоким содержанием овощей и фруктов заметно улучшает способность организма препятствовать разрушительному воздействию стресса. Ученым только предстоит детально изучить микробиологические механизмы, стоящие за полезным воздействием овощей и фруктов на здоровье", - сказала исследовательница Симоне Радавелли-Багатини из Института исследований питания ECU.

Кошки способны снизить стресс и тревожность. Наличие домашнего животного снижает у хозяина уровень стресса и беспокойства. Короткого сеанса ласки будет достаточно, чтобы осчастливить и животное, и его хозяина.