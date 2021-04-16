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пятница, 16 апреля 2021 16:00

Профилактика рака и контроль давления - диетолог о пользе молочных продуктов

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Профилактика рака и контроль давления - диетолог о пользе молочных продуктов
Кальций, который у молочных продуктах способствует профилактике камней в почках. Фото: pixabay

К продуктам здорового питания относятся молочные виды.

Они являются одним из источников качественного белка, который легко усваивается, рассказала диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

"Биохимия молочных продуктов по своему химическому составу это целый комплекс биологических соединений, который положительно влияет на наше здоровье: они низкокалорийные, содержат полезный молочный жир, полезный молочный белок, витамины А, D, E, имеют много легко усваиваемого кальция, а также фосфор ", - сказала диетолог.

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Кальций, который у молочных продуктах способствует профилактике камней в почках. Также это профилактика рака кишечника, кроветворения, нервной и мышечной системы, контроль давления крови, здоровье костей, здоровье десен.

Врач уверяет, что кальций нужен каждый день, особенно в старшем возрасте - молочный рацион должен составлять основу питания.

Среди сухофруктов больше всего пользы организму человека приносит чернослив. В 100 г продукта содержится 277 калорий, 75 г углеводов, 7 г пищевых волокон, 2 г белков. Чернослив имеет много микроэлементов: в составе 100 г является 20% суточной необходимой дозы калия, 14% магния, 18% меди, 15% марганца, 5% железа и 12% витамина B6.

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