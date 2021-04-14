Выяснили, который сухофрукт наиболее полезен для организма

Работу мозга улучшает богатый минеральный состав чернослива. Фото: pixabay

Среди сухофруктов больше всего пользы организму человека приносит чернослив.

В 100 г продукта содержится 277 калорий, 75 г углеводов, 7 г пищевых волокон, 2 г белков, пишет change.ua

Чернослив имеет много микроэлементов: в составе 100 г является 20% суточной необходимой дозы калия, 14% магния, 18% меди, 15% марганца, 5% железа и 12% витамина B6.

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Работу мозга улучшает богатый минеральный состав чернослива. Также содержит антиоксиданты - вещества, необходимые для поддержания здоровья всего организма. Из-за этого уменьшается риск диабета, деменции, некоторых видов рака, расстройств глаз и мышечной системы.

Согласно выводам ученых, если есть чернослив регулярно, то для женщин будет легче рожать естественным путем. Высокое содержание пищевых волокон в составе чернослива способствует нормальной работе кишечника.

Чернослив также полезен для тех, кто соблюдает диету через низкий гликемический индекс. Сухофрукт помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает его незаменимым продуктом для пациентов с диабетом.

Сухофрукты - это фрукты, в которых высушили воду. Их пищевая ценность намного выше, чем в свежих фруктах через концентрацию сахаров и одновременно питательных веществ. Наиболее популярные - финики, чернослив, инжир и курага. Засахаренными можно найти манго, ананасы, клюкву, бананы, яблоки. Сухофрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами.