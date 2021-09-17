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воскресенье, 19 сентября 2021 23:46

Привычки, благодаря которым можно прожить дольше

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Привычки, благодаря которым можно прожить дольше
Люди, которые ежедневно выпивают три или пять чашек кофе, уменьшают риск ранней смерти на 15%. Фото: pixabay

Пять простых привычек могут продлить жизнь и предотвратить возникновение многих заболеваний.

Одна из них - здоровый сон, пишет "Мета".

Люди, которые спят по семь-восемь часов, имеют на 12% более высокую продолжительность жизни.

Если пить один газированный напиток в день, то есть риск смерти от болезней системы кровообращения и пищеварительной системы.

Люди, которые ежедневно выпивают три или пять чашек кофе, уменьшают риск ранней смерти на 15%. Этот напиток снижает риск инсульта и диабета.

Если долго быть в стрессовой ситуации, то это негативно влияет на гормон клото, которые регулирует процесс старения. Также стресс может стать причиной инсульта или сердечного приступа.

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Домашние животные положительно влияют на здоровье человека и могут продлевать жизнь. Владельцы собак реже сталкиваются с проблемами сердца, потому что животные нужно выгуливать, а прогулки улучшают работу сердечнососудистой системы. Также животные снижают уровень тревоги и депрессии.

Здоровье и красота волос зависят от образа жизни и питания. Есть группа продуктов, которые помогут сохранить роскошный вид волос. Есть морепродукты полезно не только потому, что они содержат белок. Также богаты витамином А, практически всей группой В, Н, РР. Особенно можно выделить рыбий жир, который богат необходимыми полинасыщенными жирными кислотами и витамином Д.

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