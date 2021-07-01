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четверг, 01 июля 2021 23:46

Пожилым людям полезно спать днем

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Пожилым людям полезно спать днем
Дневной сон также усиливал иммунный ответ организма, что снижало воспалительные процессы. Фото: pixabay

Китайские ученые обнаружили, что дневной послеобеденный сон защищает когнитивные функции мозга человека.

Благодаря этому улучшается речь, память, ориентация в пространстве, пишет newsyou.

В эксперименте ученых приняли участие более двух тысяч человек.

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Специалисты обнаружили, что у людей, которые спали днем, когнитивные способности снижались с возрастом значительно меньше, чем у тех, кто отказывался спать. Дневной сон также усиливал иммунный ответ организма, что снижало воспалительные процессы.

Результаты исследования показывают, что дневной сон является специальным механизмом, который регулирует процесс старения и не дает организму слишком быстро потерять полезные навыки и качества.

Продлить молодость человека способен витамин Е, который называют еще витамином красоты. Попадая в организм, он стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, препятствует старению кожи, сохраняет и поддерживает ее красоту, разглаживает морщины и дает эффект лифтинга.

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