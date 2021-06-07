Популярные привычки, которые ухудшают самочувствие и повышают вес

Не стоит есть фрукты после основного приема пищи. Фото: pixabay

Ежедневные привычки и питания могут заметно влиять на самочувствие человека.

Среди них есть те, которые наносят наибольший вред для веса и здоровья, пишет Change.ua

Например, не стоит есть фрукты после основного приема пищи. Они могут заменить десерт, но лучше их есть за час до или через два часа после еды. Таким образом в организме не будет брожения и нарушений работы желудка.

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Еще одна плохая привычка - запивать пищу водой или другими напитками. Поэтому ферменты, которые помогают переваривать пищу, попадают в желудок скорее за продукты.

Горячий душ или ванна после еды тоже плохая идея. Это отводит активное кровообращение от желудка к конечностям, что негативно влияет на обмен веществ. Поэтому лучше подождать хотя бы несколько часов.

Спать или курить после еды тоже нельзя. Это ухудшает качество отдыха и самочувствие, может вызвать спазмы и общее недомогание.

Организм с легкостью будет выполнять различные функции, если будет необходимый водный баланс. Витамины, углеводы и белки должным растворяться быстрее, а реакции ферментации будет проходить легче. Также, если пить достаточно воды, то питательные вещества проникают в клетки, а токсины выводятся из организма. Необходимо учесть, что суточная потребность в жидкости у всех разная.