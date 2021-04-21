Почему надо есть ложку меда в день

Благодаря меду артерии перестанут сужаться, поетому развитие инфаркта минимально. Фото: pixabay

Мед является не просто вкусным и сладким продуктом, но и полезным для красоты и здоровья.

Если целый месяц есть ложку меда на голодный желудок, то можно в несколько раз снизить уровень холестерина и повысить уровень антиоксидантов, пишет change.ua

Благодаря меду артерии перестанут сужаться, поэтому и развитие инфаркта минимально. Мед поможет преодолеть головную боль и проблемы с памятью.

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Также этот продукт очищает организм от токсинов, окажет положительное влияние на кожу.

Работа метаболизма также улучшится.

Мед принято считать натуральным заменителем сахара. При этом еще и богатым различными полезными элементами. Однако эксперты предупредили любителей этих сладостей о некоторых "побочные эффекты" продукта. Медики назвали менее пяти последствий частого употребления этого продукта.