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среда, 10 марта 2021 18:00

Почему кожа стареет и как остановить этот процесс

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Почему кожа стареет и как остановить этот процесс
Основную роль в старении играют свободные радикалы, гликации, воспалительные процессы, на которые можно повлиять, а не возраст. Фото: pixabay

Прекратить полностью процесс старения кожи невозможно.

В то же время реально замедлить этот процесс и немного продлить молодость, рассказала косметолог Яна Смирнова на странице в Instagram.

По ее словам, есть много различных теорий старения кожи, среди которых 3 основных: фотостарение, гликостариння, хроностарение.

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Фотостарение - это повреждение кожи чрезмерным УФ-излучением и свободными радикалами. Чтобы его избежать, нужно защищать кожу от солнца, избегать вреда от окружающей среды и использовать антиоксиданты. Не стоит использовать косметику, которая провоцирует окислительные реакции.

Косметолог пояснила также, что гликации - процесс взаимодействия белков с сахарами, который запускается в организме при повышении уровня глюкозы. Поэтому волокна коллагена и эластина "склеиваются", а кожа теряет эластичность, свежесть, появляются морщины, расширенные сосуды, пигментация и прочие неприятности. В таком случае, нужно придерживаться диеты, где не есть много сахара, простых углеводов и продуктов с высоким содержанием глюкуронирования (КПГ).

Хроностарение - это естественные возрастные изменения. Основную роль в старении играют свободные радикалы, гликации, воспалительные процессы, а не возраст, на которые можно повлиять.

Регулярное употребление острого перца на четверть снижает риск смертности. К такому выводу в исследовании пришла Американская кардиологическая ассоциация. Исследователи проанализировали данные более 570 тис человек из разных стран о том, как соотносятся пищевые привычки людей, их риск пострадать от развития опасных заболеваний и смертность.

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