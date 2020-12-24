По каким признакам можно заметить эмоциональное истощение

Тупик и безысходность специалисты называют основными характеристиками эмоционального выгорания. Фото: pixabay

К концу года часто чувствуется усталость.

Но надо уметь отличить усталость физическую от эмоциональной, пишут 24 Новини.

Эмоциональная усталость проявляется определенными симптомами, которые могут стать сигналами опасности.

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Есть несколько уровней эмоционального истощения и один из них - это физическая усталость без конкретной причины. Может проявляться мигренью, плохим сном, или аппетитом.

Психологическое выгорание нельзя характеризовать неудачным днем. Во время самого меньшего его проявления следует идти к врачу, или просить помощи у близких.

Отсутствие концентрации также является проявлением эмоционального выгорания. В этом случае трудно дается выполнения повседневных дел, а запомнить элементарные вещи - задача не из легких.

Тупик и безысходность специалисты называют основными характеристиками эмоционального выгорания. Человеку в эти моменты кажется, что выхода даже с самой банальной проблемной ситуации нету.

Если есть ощущение какого-то из выше описанных состояний, то не надо медлить и думать, что это быстро пройдет. Надо обращаться за помощью.

Общие традиции помогают удовлетворить психологические потребности. Одной из них является необходимость в продолжительности определенных событий. Быть частью группы может помочь в этом, поскольку это позволяет людям чувствовать себя частью чего-то стабильного и предсказуемого течения времени и истории.