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суббота, 12 декабря 2020 23:46

Психологи советуют семьям не отказываться от праздников во время пандемии

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Психологи советуют семьям не отказываться от праздников во время пандемии
Общие традиции помогают удовлетворить психологические потребности. Фото: pixabay

Ограничения торжеств, уменьшение количества авиаперелетов и социальное дистанцирование диктуют свои правила торжеств.

Но это не значит, что мы должны отказываться от праздников, пишет психолог Мхайри Боу в The Conversation.

По ее словам, участие в совместных семейных и национальных традициях усиливает наше чувство причастности к сообществу. Научно доказано, что социальные группы, такие как семьи, друзья и коллеги, имеют важное значение для здоровья и благосостояния человека. Эти группы являются центральными для нашего восприятия себя. Они предоставляют нам ценные психологические ресурсы, включая чувство принадлежности и принятия. Они помогают уменьшить стресс и почувствовать помощь и поддержку. Отказ в доступе к этим группам на фоне стресса от пандемии создает большой психологический груз. Особенно для тех, кто уже понес потери из-за коронавируса.

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Общие традиции помогают удовлетворить психологические потребности. Одной из них является необходимость в продолжительности определенных событий. Быть частью группы может помочь в этом, поскольку это позволяет людям чувствовать себя частью чего-то стабильного и предсказуемого течения времени и истории. Мы создаем и продолжаем истории своих семей, сообществ и наций, делясь и передавая групповую культуру через общие рассказы, вещи и ритуалы. Кроме того, глобальные угрозы существованию, такие как пандемия, влияют не только на изоляцию и одиночество. Они также напоминают нам о нашей собственной уязвимости и создают чувство беспокойства о будущем. Столкнувшись с такими угрозами, мы стремимся подтвердить свою культурную, национальную и семейную идентичность и получить удовольствие от традиций и чувства объединения.

Совместное празднование любимых праздников, таких как Рождество, могут улучшить ощущение благополучия в эти трудные времена. Однако можно делиться семейными традициями и наслаждаться ими в меньших компаниях или даже онлайн. Недавние исследования подтверждают, что празднование меньшего масштаба значительно безопаснее во избежание риска заражения коронавируса. Те, кто выбирает более ограничен или удаленный вариант празднования, могут найти множество вариантов адаптации к привычным традициям.

На Софийской площади в Киеве на время новогодних праздников установят интерактивную лазерную проекцию, которая будет транслировать праздничные поздравления украинцев. Проект "Вітання звідусіль" создан при поддержке Национального заповедника "София Киевская" и Visa. Он позволяет поздравить близких и родных с любой точки мира.

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