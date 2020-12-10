Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 414
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 423
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3663
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4320
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1323
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2979
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 702
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 837
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
3
6
7
3
8
Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные
Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные
Главную елку страны на Софийской площади украсили
Главную елку страны на Софийской площади украсили
Ravon мчался на бешеной скорости и влетел в столб: есть погибшие
Ravon мчался на бешеной скорости и влетел в столб: есть погибшие
Полиция спасла белоруса, которого избили в Киеве
Полиция спасла белоруса, которого избили в Киеве
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Видео
Все видео
На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы
На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы
Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету
Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа
Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа
В центре Киева убили мужчину
В центре Киева убили мужчину
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 837
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3141
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1872
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
3 Просмотров: 585
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 14:08

Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева

  Комментировать
Автор: "Вечерний Киев"
 

На Софийской площади в Киеве на время новогодних праздников установят интерактивную лазерную проекцию, которая будет транслировать праздничные поздравления украинцев.

Проект "Вітання звідусіль" создан при поддержке Национального заповедника "София Киевская" и Visa. Он позволяет поздравить близких и родных с любой точки мира, пишет "Вечерний Киев".

"Это больше, чем новогоднее развлечение и транслятор пожеланий. В стремлении поздравить Украину мы словно соберем в одном месте тысячи людей, живущих не только в разных уголках нашей страны, но и по всему миру. И место лазерной проекции как никогда важно. Авторы поздравлений обратят внимание на наше общие культурное и историческое наследие, почувствуют связь, объединяющую украинцев", - рассказала директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Лазерная проекция будет работать с 19 декабря по 7 января ежедневно с 16:00 до 21:00. Более 10 тыс. поздравлений друг за другом будут появляться на колокольне Софийского собора.

"Мы не только выведем многочисленные приветствия на колокольню, но и будем вести прямую трансляцию этой акции на сайте проекта, чтобы как можно больше людей могли перенестись на главную новогоднюю площадь", - добавила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в частности в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей

Специальная камера зафиксирует момент демонстрации и пришлет фото каждому, чье сообщение появилось на колокольне на указанный электронный адрес. Фотографии можно будет использовать как оригинальную открытку, чтобы поздравить близких.

Чтобы приветствия появилось на главной новогодней площади Украины, нужно следующее:
- заполнить заявку на сайте;
- подождать, пока приветствие пройдет проверку;
- получить сообщение с точным временем, когда приветствия появится над Софийской площадью.

Главную елку страны в столице на Софийской площади уже украсили. Повесили гирлянды и даже частично игрушки. Также показали особое украшение елки - зажженную гирлянду из больших лампочек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Взорвался и ранил полицейского - как работал первый в мире уличный светофор

Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст 2-й номер журнала Playboy

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 29439
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 22906
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 18018
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 13869
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 13680
Новости Киева
На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы
На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы
 Просмотров: 459
Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету
Без лошадей и золушки: в Киеве эвакуатор забрал карету
 Просмотров: 162
Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные
Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные
3
 Просмотров: 684
Заключенного СИЗО нашли в петле
Заключенного СИЗО нашли в петле Просмотров: 198
Главную елку страны на Софийской площади украсили
Главную елку страны на Софийской площади украсили
6
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Поганий приклад тренера
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 6369
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть