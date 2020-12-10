Поздравить родных с Новым годом можно на всю страну. Записанное видео покажут в центре Киева

Автор: "Вечерний Киев"

На Софийской площади в Киеве на время новогодних праздников установят интерактивную лазерную проекцию, которая будет транслировать праздничные поздравления украинцев.

Проект "Вітання звідусіль" создан при поддержке Национального заповедника "София Киевская" и Visa. Он позволяет поздравить близких и родных с любой точки мира, пишет "Вечерний Киев".

"Это больше, чем новогоднее развлечение и транслятор пожеланий. В стремлении поздравить Украину мы словно соберем в одном месте тысячи людей, живущих не только в разных уголках нашей страны, но и по всему миру. И место лазерной проекции как никогда важно. Авторы поздравлений обратят внимание на наше общие культурное и историческое наследие, почувствуют связь, объединяющую украинцев", - рассказала директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Лазерная проекция будет работать с 19 декабря по 7 января ежедневно с 16:00 до 21:00. Более 10 тыс. поздравлений друг за другом будут появляться на колокольне Софийского собора.

"Мы не только выведем многочисленные приветствия на колокольню, но и будем вести прямую трансляцию этой акции на сайте проекта, чтобы как можно больше людей могли перенестись на главную новогоднюю площадь", - добавила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в частности в Украине.

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Специальная камера зафиксирует момент демонстрации и пришлет фото каждому, чье сообщение появилось на колокольне на указанный электронный адрес. Фотографии можно будет использовать как оригинальную открытку, чтобы поздравить близких.

Чтобы приветствия появилось на главной новогодней площади Украины, нужно следующее:

- заполнить заявку на сайте;

- подождать, пока приветствие пройдет проверку;

- получить сообщение с точным временем, когда приветствия появится над Софийской площадью.

Главную елку страны в столице на Софийской площади уже украсили. Повесили гирлянды и даже частично игрушки. Также показали особое украшение елки - зажженную гирлянду из больших лампочек.