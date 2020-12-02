После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей

В субботу, 12 декабря, состоится открытие Андреевского собора в онлайн-формате. 13 декабря в храме проведут первую церковную службу после 5-летнего перерыва на реставрацию.

Символично, что открытие выпало на 320-летие с рождения архитектора Растрелли, сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко, посетив церковь накануне.

Фото: Александр Ткаченко

"То, что я увидел - поражает. Во время работ к каждому элементу относились очень бережно и тщательно. Команда реставраторов сделали огромную работу как с реставрационной, так и из конструкционной точек зрения", - рассказал Ткаченко.

По его словам, в храме полностью отреставрировали всю живопись, иконы и иконостас. Почистили лепнину и отшлифовали пол. Заменили инженерные сети, провели новые системы освещения, отопления, подачи воздуха.

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"Аутентичный цвет стен XVIII века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской сделали 36 тестовых выкрасок", - отметил министр.

Также в храме возобновили на только наполнение, но и содержание святыни. Киевляне и посетители смогут побывать внутри и впервые увидеть иконостас Растрелли в первозданном виде.

В Киеве продолжается реставрация Софийского собора. Фото реставрационных работ в соборе появились в сети.