В Киеве продолжается реставрация Софийского собора

Фото реставрационных работ в Софийском соборе появились в сети.

Снимками в Facebook поделился Вадим Кириленко, заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской".

"Продолжается реставрация второго участка западной части центрального нефа Софийского собора", - написал Кириленко.

17 августа окончательно поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Скандальное здание на ул. Гончара, 17-23 демонтируют.