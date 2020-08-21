 
Ексклюзивы
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 3897
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 306
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 54
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2277
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1314
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Фото
Все фото
8
5
7
3
3
В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
В столичные школы можно будет ездить на велосипедах
В столичные школы можно будет ездить на велосипедах
Принаряженный фуникулер готовится к открытию
Принаряженный фуникулер готовится к открытию
Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
В Киеве сбили лося
В Киеве сбили лося
Видео
Все видео
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
Фонтан-певун заработал в Киеве
Фонтан-певун заработал в Киеве
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 3897
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1737
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2277
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 198
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 11:39

В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
8

  Комментировать

Фото реставрационных работ в Софийском соборе появились в сети.

Снимками в Facebook поделился Вадим Кириленко, заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской".

"Продолжается реставрация второго участка западной части центрального нефа Софийского собора", - написал Кириленко.

Фото: Вадим Кириленко


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонтаны и световое шоу: как выглядит особое пространство возле фабрики Roshen

17 августа окончательно поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Скандальное здание на ул. Гончара, 17-23 демонтируют.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве продолжается реставрация Софийского собора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 1 Просмотров: 44308
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
8
 Просмотров: 12942
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 8253
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7434
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6570
Новости Киева
Коворкинг за $1,5 млн построят в Киеве
Коворкинг за $1,5 млн построят в Киеве Просмотров: 162
В столичные школы можно будет ездить на велосипедах
В столичные школы можно будет ездить на велосипедах
5
 Просмотров: 189
В Киеве 3-й день ищут пропавшую школьницу
В Киеве 3-й день ищут пропавшую школьницу Просмотров: 324
Киевлян предупреждают о грозе
Киевлян предупреждают о грозе Просмотров: 495
На выборах в Киеве лидируют партии "Слуга народа" Зеленского и "Удар" Кличка - соцопрос
На выборах в Киеве лидируют партии "Слуга народа" Зеленского и "Удар" Кличка - соцопрос 1 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
7
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
5
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 6168
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua