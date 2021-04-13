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вторник, 13 апреля 2021 13:17

Пандемические проблемы красоты: что делать, чтобы помада не отпечаталась на маске

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Пандемические проблемы красоты: что делать, чтобы помада не отпечаталась на маске
Перед нанесением, надо под помаду нанести тон карандашом. Фото: pixabay

Из-за карантина, подбирая образ для выхода в люди, надо подумать и о безопасности, и надеть маску.

Тогда возникает новая проблема - помада ​​пачкает маску и все лицо, пишут 24 Новини.

Первый шаг для сохранения помады под маской - подготовить губы, чтобы помада хорошо держалась. На губы надо добавить скраб, а потом - увлажняющий бальзам. Благодаря этому они будут мягкие и можно избежать сухости нежной кожи губ.

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Под маску лучше выбрать матовую помаду или тинт. Тогда она не размажется и не испачкает маску, как это сделала бы помада с кремообразной структурой. Перед нанесением надо под помаду нанести тон карандашом для губ. Он имеет хороший пигмент и устойчивость, поэтому любой макияж с карандашом держится дольше.

Прозрачная пудра поможет надежнее зафиксировать помаду. В то же время, переборщить тоже не стоит, потому что можно испортить весь макияж.

Одесский визажист 34-летняя Анастасия Дидорук рассказала, стоит ли тратить бешеные деньги на lux-косметику. Женщина занимается визажем с 2017 года. Она является трехкратной чемпионкой мира по макияжа и моделирования бровей.

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