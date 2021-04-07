Визажист рассказала, стоит ли тратить деньги на lux-косметику

Анастасия Дидорук рассказала, достаточно ли профессиональных косметических средств. Фото: предоставлено Анастасией Дидорук

Одесский визажист 34-летняя Анастасия Дидорук рассказала, стоит ли тратить бешеные деньги на lux-косметику. Женщина занимается визажем с 2017 года. Она является трехкратной чемпионкой мира по макияжа и моделирования бровей.

Дидорук рассказала корреспонденту Gazeta.ua, достаточно ли профессиональных косметических средств.

"В ежедневном дресс-коде лица женщина использует лишь по одному оттенка тонального средства, румян, помады для губ и теней для век и другое. В своем кейсе каждая женщина имеет хотя бы 1 профессиональный и 1 luxury макияж-продукт. И я объясню, почему. Корректировать форму бровей и маскировать зону вокруг глаз, например, она может и дома, как базовый макияж. А помада или пудра всегда путешествуют с современной женщиной в ритме города. Тот эффект, предоставляющих невероятные по эстетике luxury косметические средства, - неотъемлемая часть ее имиджа и стиля. Ни одна девушка не согласна променять это чувство", - отметила визажист.

Она отметила, что практичность упаковок, многофункциональность и устойчивость текстур, ценовая доступность - самое главное для мастера-визажиста.

"В коммерческих lux-продуктах добавляется кисточка-баф, которая выполняет функцию блендра в тенях для век, карандашах для губ или глаз. Именно компактность и использования на одном человеке имеет смысл. Уход менее энергозатратный. А инструмент профессионального мейкапера постоянно подлежит обработке через мытье под проточной водой с мылом и дезинфицирующими средствами. Прежде всего защита натурального или синтетического ворса тоже требует внимания. Профессиональный инструмент высыхает дольше, а потому мастер всегда имеет несколько комплектов "рабочих лошадок".

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Если Вы готовы сиять до космоса, поражать стилем и ухоженной своей красотой, то вам нужны luxury бьюти-сладости в компактном, но непревзойденном эстетическом виде. Но все равно не забывайте о практичности объемних профессиональных помощников на каждый день", - добавила Дидорук.

Анастасия Дидорук начала заниматься визажем 2017 года. Тогда же завоевала титул чемпионки Украины по Face Chart. Также она трехкратная чемпионка мира по макияжу и моделированию бровей, международный тренер и судья чемпионатов по макияжу, чемпионка Европы по портретному рисунку, скульптор, графический художник-портретист.