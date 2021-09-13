Отдых приносит счастье: сколько времени надо выделять на релакс

Люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 часа каждый день. Фото: pixabay

Отдых от работы и домашних забот доставляет человеку удовольствие.

Также ученые определили конкретное время отдыха, чтобы чувствовать себя счастливым, пишет "Мета".

Специалисты проанализировали данные 21 736 добровольцев, которые рассказывали о том, что они делают в течение суток, и просили оценить собственный уровень удовлетворенности.

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Результаты показали, что люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 ч. каждый день. В то же время длительный отдых, около 7 ч. в день, негативно влияет на психическое здоровье. Но люди, которые тратят свой длительный отдых с пользой - занятия спортом, хобби, встречи с друзьями тоже счастливы.

Иногда человек может чувствовать усталость почти постоянно. В современном мире больше всего от этого страдают люди, живущие в больших городах. Особенно это касается тех, чья работа ответственная: врачи, пожарные, учителя, предприниматели.