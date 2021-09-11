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суббота, 11 сентября 2021 23:46

Почему человек устает: наиболее распространенные причины

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Почему человек устает: наиболее распространенные причины
Малоподвижный образ жизни - это то, что вызывает усталость, потому что истощает запасы энергии. Фото: pixabay

Иногда человек может чувствовать усталость почти постоянно.

В современном мире больше всего от этого страдают люди, живущие в больших городах, пишет moezdorovie.

Особенно это касается тех, чья работа очень ответственная: врачи, пожарные, учителя, предприниматели.

Одна из причин этого - плохое питание. Организм превращает пищу в энергию - именно поэтому для благосостояния так важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. Когда нет необходимих питательных веществ, то и энергии для работы организма тоже.

Малоподвижный образ жизни - это то, что вызывает усталость, потому что истощает запасы энергии.

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Проблемы с щитовидной железой. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые дают энергию клеткам и регулируют такие функции организма, как метаболизм и кровяное давление. Усталость - один из самых ярких признаков проблем с щитовидной железой. Среди других признаков - непонятное увеличение веса, потеря волос, ломкость ногтей, боль в мышцах и чувствительность к холоду.

Особенностью организма при переходе из лета в осень является то, что он чувствителен к погодным условиям и другим неблагоприятным факторам. Питательные вещества, витамины, минералы и микроэлементы поступают в клетки с перебоями, обмен веществ замедляется. Поэтому человек чаще испытывает усталость, вялость и снижение работоспособности. Надо пить витамины для укрепления иммунитета и правильно питаться.

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