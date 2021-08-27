От чего надо воздержаться, когда желудок голодный

Голодными идти покупать продукты также не требуется. Фото: pixabay

На голодный желудок надо быть осторожными и не делать некоторые виды занятий.

Не следует пить чай или кофе сразу после пробуждения, пишет medikforum.

Кофеин в таком случае может увеличить показатель кислотности в желудке. Алкоголь также табу, потому что он гораздо быстрее проникает в кровь и провоцирует сильное отравление этанолом.

Жевать резинку на голодный желудок не стоит, потому что она стимулирует выделение желудочного сока. Пищи в желудке нет, поэтому выделенная кислота начинает разъедать слизистую пустого желудка. Может возникнуть язва желудка.

Голодными идти покупать продукты также не надо. Голодные люди в магазинах покупают гораздо больше продуктов, чаще всего среди них очень калорийны, согласно исследованиям.

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Ссориться или спорить на голодный желудок не следует, потому что через пониженный уровень глюкозы человек не всегда способен контролировать собственные эмоции.

Есть диеты, с которыми полезно не только худеть, но и продлевать жизнь. Источник пищи заметно влияет на связь между потреблением углеводов и смертностью, как выяснили специалисты. Низкоуглеводные диеты с преобладанием белков и жиров животного происхождения, как баранина, говядина, свинина и курица, были связаны с более высокой смертностью.