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понедельник, 24 мая 2021 23:46

Опровергли мифы об углеводах во время похудения

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Опровергли мифы об углеводах во время похудения
Експерт выделила основные правдивые факты об углеводах и их влияние на организм. Фото: pixabay

На пути к похудению и правильному питанию становится страх перед употреблением углеводов.

О углеводах существует много неправдивой информации, которая запутывает людей, рассказала диетолог Татьяна Дик.

Експерт выделила основные правдивые факты об углеводах и их влияние на организм.

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1. Углеводы - это основа рациона, и составлять они должны большую часть калорийности в целом, а именно 45-60%.

2. Есть углеводы можно и нужно вечером. Не надо их есть к конкретно придназначенного часа. Они нужны организму всегда. Но важно знать меру и норму, которая необходима.

3. От углеводов не поправляются. Поправляются от их избытка и избытка калорий в целом.

4. Углеводы можно и нужно есть вместе с белками, жирами.

5. Сложные углеводы - это не только гречка. Это все крупы, также картофель, макароны, хлебцы, хлеб с отрубями, житний и другие.

6. Фрукты есть можно, даже нужно. Рекомендуется употреблять не более 400-600 г в сутки.

7. Диабетикам и людям с инсулинорезистентностью не следует исключать углеводы. Их нужно принимать столько, сколько нужно с расчетом на вес, с дефицитом для похудения. Следует обратить внимание на качество углеводов, потому что есть сложные углеводы, которые лучше минимизировать, а лучше вообще убрать.

Для людей, которые стремятся похудеть, наиболее опасной едой являются картофельные чипсы. Исследования показали, если есть их регулярно, то можно набрать лишне килограммы. Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией.

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