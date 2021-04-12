Обезжиренная диета для мужчин снижает тестостерон на 10-15%

Диета с низким содержанием жиров значительно снижает уровень тестостерона в организме - 10-15%. Фото: pixabay

Мужчины, чтобы похудеть, также сидят на диетах.

В то же время, эти ограничения не всегда полезны для организма, пишет радио "Люкс".

Диетологи из Университета Вустера в Великобритании провели исследование среди 206 добровольцев. Так выяснили, какая диета вредна для мужчин.

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Результаты свидетельствуют, что им не стоит отказываться от пищи с высоким содержанием полезных жиров. Диета с их низким содержанием значительно снижает уровень тестостерона в организме - 10-15%. Вегетарианская диета снижает уровень этого важного гормона на 26%.

Во время диеты с низким содержанием жиров обычно едят цельнозерновые, нежирное мясо птицы, рыбу, фрукты, овощи и бобовые. Но мужчинам лучше употреблять жиры, которые содержатся в более калорийном мясе, орехах и молочных продуктах.

Много вкусных блюд можно приготовить из печени, сердечек и желудочков. Некоторые из этих субпродуктов могут представлять опасность, а есть и такие, которые нельзя есть вообще. Субпродукты - это фильтры, которые накапливают вредные вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины, а также большое количество холестерина.