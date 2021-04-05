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Какие опасности несут организму субпродукты

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Какие опасности несут организму субпродукты
Некоторые субпродукты опасные для организма человека. Фото: pixabay

Много вкусных блюд можно приготовить из печени, сердечек и желудочков.

Некоторые из этих субпродуктов могут представлять опасность, а есть и такие, которые нельзя есть вообще, рассказала диетолог Наталья Кива.

"Субпродукты это фильтры, которые накапливают вредные вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорки сосудов", - сказала она.

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По словам специалистки, кроме холестерина, опасна и пуриновая кислота, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме. Это приводит к развитию подагры. Куриная печень содержит протеины, которые вызывают аллергию, особенно у маленьких детей. Еще ее нельзя есть людям с хроническими заболеваниями почек.

Существуют также чистые субпродукты, которые можно есть: сердце, язык, желудочки птицы. Их рекомендуют добавлять в рацион детей, беременных женщин, больных анемией.

Овощи по своему составу имеют много полезных веществ и мало калорий. Эти виды продуктов подходят людям, которые худеют. По словам диетологов, некоторые овощи вредят снижению веса. Если их есть много, то можно наоборот поправиться. Среди этих продуктов есть 3 основные: морковь, свекла и горох.

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