Объяснили, как правильно мыть фрукты и овощи

Исследования показывают, что мытье и замачивания овощей и фруктов в основном помогают удалить только часть пестицидов. Фото: pixabay

Все знают, что фрукты и овощи нужно мыть перед тем, как их есть.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не советует для этого использовать мыло и другие средства, пишет FDA.

По словам диетолога Синтии Сасс, опасность в том, что моющие средства могут впитываться в пористую структуру овощей и фруктов, несмотря на тщательное полоскание. Тогда снует риск заболеваний. Поэтому, прежде чем готовить и есть продукты, надо тщательно промыть под холодной проточной водой. Если же продукты твердые, огурцы, например, то можно протереть чистой щеткой для продуктов.

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"После мытья высушите продукты чистым тканевым или бумажным полотенцем, чтобы еще больше уменьшить количество бактерий, которые могут присутствовать на поверхности", - говорит специалист..

А вот упакованную в пакеты зелень или морковь продают уже очищенными, поэтому их можно есть без дополнительного мытья, при условии, что это четко указано на упаковке.

Исследования показывают, что мытье и замачивания овощей и фруктов в основном помогают удалить только часть пестицидов. Лучший метод избавиться от них - почистить кожу.

Продукты можно промывать также уксусом. Эксперимент доказал, что уровень загрязнения на поверхности салата после замачивания в растворах лимона или уксуса почти не отличался от того, который был на салате, вымоченном в холодной водопроводной воде.

Регулярно нужно менять как постель для сна, так и подушки. Существует надежный и легкий способ проверить, в каком состоянии подушка. Если подушку не менять, то будут проблемы с кожей, волосами и здоровьем в целом. Ведь подушки поглощают много пыли, пота, частичек кожи. Их надо обновлять несколько раз в год.