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четверг, 03 июня 2021 23:46

Простой лайфхак, чтобы понять, надо ли менять подушку

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Простой лайфхак, чтобы понять, надо ли менять подушку
Если подушку не менять, то будут проблемы с кожей, волосами и здоровьем в целом. Фото: pexels

Регулярно нужно менять как постель для сна, так и подушки.

Существует надежный и легкий способ проверить, в каком состоянии подушка, рассказала блогер Шантель Мила в ТикТок.

По ее словам, если подушку не менять, то будут проблемы с кожей, волосами и здоровьем в целом. Ведь подушки поглощают много пыли, пота, частичек кожи. Их надо обновлять несколько раз в год.

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Чтобы проверить, подушка до сих пор подходит для использования, или нет, надо составить ее пополам и держать в таком положении 30 секунд, затем отпустить.

Если подушка быстро вернула себе форму и привычное положение, отскочив, как пружина, то она в хорошем состоянии. Если нет, то ее надо выбросить.

Стоит также учесть, что этот способ работает для синтепоновых подушек, а не перьевых или пухових. В последних срок годности до 5 лет, но их нужно регулярно чистить.

Постель нужно менять каждую неделю. Нестиранная постель - идеальная среда для развития различных микроорганизмов. Исследование провели американские ученые Медицинской школы Нью-Йоркского университета. Оказалось, подушки, которыми пользующиеся от полутора до 20 лет, содержат до 17 различных видов грибов. Такие же микроорганизмы накапливаются в постели, если ее не стирать 2 недели.

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