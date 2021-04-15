Ночные перекусы влияют на весь организм, а не только на вес

Люди, которые много едят на ужин, перед сном или ночью, хуже чувствуют себя утром. Фото: pixabay

Привычка наедаться перед сном имеет плохие последствия не только для веса, но и для работы организма в целом.

Специалисты исследовали 97 человек, которые в течение 2 недель 3 раза в день рассказывали о том, как питаются и о самочувствии, передает MedicalXpress.

Результаты показали, что люди, которые много едят на ужин, перед сном или ночью, хуже чувствуют себя утром.

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Согласно рассказам этих людей, их сопровождает головная боль, боль в животе и напряжение. В течение дня из-за нездорового питания у людей возникали различные проблемы со здоровьем и поведением.

"Ключевой вывод: неправильное питание может сразу же повлиять на качество работы. И это не удивительно, ведь плохое самочувствие не позволяет работать полноценно, а также бьет по эмоциональному состоянию", - объясняет автор исследования Сонхи София Чо.

Многие привыкли утром пить кофе или чай и этим начинать свой день. Это позволит организму взбодриться, но они не вполне полезны для здоровья. Гораздо полезнее для здоровья начинать каждый новый день со стакана теплой воды. Важно даже то, эта вода из-под крана, холодная, или горячая.