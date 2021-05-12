Не делайте так: перечень косметики, которую используют неправильно

Одним из трех бьюти-средства, которые можно использовать неправильно является мицеллярная вода. Фото: pixabay

Косметические средства для очистки, омоложения и увлажнения кожи имеют свои свойства и правила применения.

Это очень важно, потому что если использовать средство неправильно, оно не будет давать нужного эффекта, пишет Harper's Bazaar.

Одним из трех бьюти-средств, которые можно использовать неправильно, является мицеллярная вода. Ею обычно смывают макияж. От лосьона отличается тем, что не содержит спирта. Вместо него содержит другие активные компоненты - мицеллы, которые впитывают всю грязь из кожи. Надо помнить, что она все же останется на лице, если не смыть холодной водой.

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Также мицеллярная вода может раздражать кожу, если долго контактирует с ней. Это вызовет преждевременные морщины. По словам дерматологов, не стоит ожидать от бьюти-средства эффекта глубинного очищения, потому что это не его назначение.

Неправильно можно пользоваться и маской для лица. Нельзя оставлять маски на ночь на коже. Иначе не избежать серьезных проблем с ней. Маски из ткани следует снимать еще до полного высыхания. Иначе маска начнет впитывать влагу из кожи, чем вызовет ее сухость. Правило касается и глиняных масок для лица, которые нужно наносить толстым слоем, чтобы влага медленнее выпаривалась. Удалять их надо, когда маска еще липкая, но не засохла на коже.

Термальная вода - еще одно средство, использование которого может быть неправильным. Обычно ее наносят на лицо и тело в теплую погоду, чтобы насытить кожу полезными микроэлементами и увлажнить ее. Однако термальная вода, как и обычная, испаряется с поверхности дермы, поэтому не может ее увлажнить. Чтобы получить от популярного бьюти-средства как можно больше пользы, надо наносить его как второй этап ежедневной рутины: после тоника и перед кремом. Тогда кожа сможет вобрать питательные и увлажняющие компоненты из термальной воды.

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