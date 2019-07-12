Назвали ТОП-5 антитрендов в макияже 2019-го

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Мода не только на одежду, но и на макияж переменная и меняется быстро. Тренды в мейкапе, которые диктовали блогеры в Instagram, уже устарели в 2019-м.

Этим летом появились антитренды в макияже и Gazeta.ua расскажет, какие именно.

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1. Градиент цветными тенями - один из основных антитрендов этого сезона. Плавный переход одного цвета в другой и накопления различных текстур давно канули в небытие. В моде яркие тени с элементами монохрома.

2. Четко прорисованная верхнее веко. Не стоит четко прорисовать веко толстым слоем теней. Можно обойтись черной графической стрелкой.

3. Насыщенные брови. Густые брови все еще в тренде, но более натуральных и естественных оттенков. Небрежная укладка придаст особый шарм вашему лицу.

4. Контуринг лица а-ля Ким Кардашьян. В свое время подобное моделирование овала лица совершило настоящую революцию в мире современного макияжа. Контуринг плотно проник в нашу жизнь с легкой руки светской львицы Ким Кардашьян. Однако этим летом подобный прием могут считать безвкусицей, так как натуральность во всем, начиная от цвета лица и заканчивая румянцем, теперь привлекает внимание. Кожа должна быть сияющей и гладкой, скулы подчеркнуты мягко и плавно.

5. Неоновая розовая помада. Этот тренд можно отпустить без сожаления. Макияж в оттенках розового безумно популярен этим летом, но розовая неоновая губная помада - страшный сон визажиста. Замените такую помаду на коралловые и нюдовые оттенки или воспользуйтесь розовой помадой с металлическим блеском. Такие оттенки будут более уместны и на работе, и на вечеринке.

Недавно стало известно, какие оттенки помад будут в тренде в 2019-м.