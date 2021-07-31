Назвали продукты, которые нельзя миксовать

Мясо с сыром не едят, их надо разделять. Фото: pixabay

Существуют мифы о том, что некоторые продукты не стоит есть вместе друг с другом.

Например, многие считают, что вредно есть помидоры и огурцы вместе, хотя на самом деле это не так, рассказала диетолог Юлия Поворознюк.

Эти продукты можно сочетать между собой, но есть в меру, то есть 150 граммов за один прием пищи, по ее словам. Но у человека может возникнуть перекрестная аллергическая реакция на несколько видов овощей и фруктов сразу.

Мясо и сыр - то, что стоит есть отдельно. Если смиксовать, то организм может меньше усвоить железа и кальция. Еще мясо нежелательно сочетать с кефиром.

Белковые продукты лучше усваиваются, если их есть с большим количеством зелени.

Специалист не рекомендует после сытного обеда или ужина еще и есть сладкое.

Окрошка, по ее словам, хороший ферментированный продукт, в который не надо добавлять копчености. Может быть с кефиром, айраном, бобовыми, зеленью, огурцами. На 200-250 грамм окрошки можно съесть кусок или два хлеба.

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За один раз не надо есть много овощей и фруктов, так как это приведет к вздутию живота и дискомфорту.

Есть продукты, которие плохо влияют на бактериальную микрофлору и могут навредить организму. Среди таких и куриный суп с лапшой. Блюдо содержит натрий, а если его есть много, то риск ожирения увеличивается на 25%, по словам экспертов.