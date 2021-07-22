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четверг, 22 июля 2021 23:46

Малоизвестный факт о супе, который разочаровывает

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Малоизвестный факт о супе, который разочаровывает
Суп может быть не таким полезным для организма. Фото: pixabay

Есть продукты, которие плохо влияют на бактериальную микрофлору и могут навредить организму.

Среди таких и куриный суп с лапшой, пишет cikavosti.

Блюдо содержит натрий, а если его есть много, то риск ожирения увеличивается на 25%, по словам экспертов.

Продукты, которые также вредят пищеварению - это сладкие хлопья, поскольку содержат много сахара. Ароматизированные йогурты, например, насыщенные красителями и добавками, организму трудно усвоить естественно. Их советуют заменить греческим йогуртом или нежирным кефиром с высоким содержанием полезных бактерий.

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Мясные полуфабрикаты также вредят, потому что убивают полезные бактерии, населяющие кишечную флору. Жареные продукты и чипсы содержат много жира. Образующийся при жарке акриламид плохой для бактериального баланса системы пищеварения.

Бананы могут быть спелыми и неспелыми и от этого зависит насколько они полезны или вредны. Спелые плоды содержат много клетчатки. Зеленые бананы лучше не есть людям с проблемами с пищеварительной системой. Спелые бананы имеют много сахара и их лучше не есть тем, у кого уровень глюкозы нестабилен.

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