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среда, 14 июля 2021 23:46

Кому запрещено есть бананы

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Кому запрещено есть бананы
Спелые бананы имеют много сахара и их лучше не есть тем, у кого уровень глюкозы нестабилен. Фото: pixabay

Бананы могут быть спелыми и неспелыми и от этого зависит насколько они полезны или вредны.

Спелые плоды содержат много клетчатки, рассказал диетолог Павел Исанбаев.

Зеленые бананы лучше не есть людям с проблемами с пищеварительной системой, по его словам.

Спелые бананы имеют много сахара и их лучше не есть тем, у кого уровень глюкозы нестабилен.

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"Неспелые бананы не стоит есть тем, у кого плохо переваривается клетчатка, существуют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем. В этом случае недозрелые бананы приведут к вздутию кишечника", - сказал специалист.

Совсем скоро начнется сезон дыни, которая имеет много полезных свойств для организма и красоты. Фрукт малокалорийный, содержит витамины и микроэлементы, поэтому должен быть в рационе. Дыня имеет много фолиевой кислоты, а это витамин В9. Это то, что надо женскому организму при беременности. Этот элемент еще и улучшает память и защищает от депрессии.

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