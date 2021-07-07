Сезон дыни приближается: какую пользу имеет фрукт

Дыня содержит полезный сахар и минералы, благоприятные для соединительных тканей организма. Фото: pixabay

Совсем скоро начнется сезон дыни, которая имеет много полезных свойств для организма и красоты.

Фрукт малокалорийный, содержит витамины и микроэлементы, поэтому должен быть в рационе, пишет upmc.

Дыня имеет много фолиевой кислоты, а это витамин В9. Это то, что надо женскому организму при беременности. Этот элемент еще и улучшает память и защищает от депрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько молочки должно быть в рационе

Витамин С также есть в дыне в больших количествах. Он помогает организму противостоять простуде и чувствовать себя хорошо осенью.

Дыня содержит полезный сахар и минералы, способствующие для соединительных тканей организма. На желудочно-кишечный тракт положительно повлияют клетчатка и пектиновые волокна, которые также обеспечивает дыня. Сок дыни обладает мочегонным свойством, что позволяет очистить организм и помочь избавиться от отеков.

В народной медицине дыню рекомендуют принимать при истощении и малокровии, атеросклерозе, а также некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях.

В завершающем летнем сезоне одной из самых эффективных диет для похудения является арбузная. Этот продукт содержит калорий - в 100 г мякоти около 25-45 ккал. Арбуз полезен для гипертоников. Но его не стоит много есть женщинам, склонным к гипотонии, худеющим. Так они уменьшают калорийность рациона.