Назвали признак, который может указывать на развитие слабоумия

Люди с деменцией реже смеялись над собой во время разговора. Фото: pixabay

Исследователи назвали признак, который может сигнализировать, что у человека развивается слабоумие.

Если в нужный момент человек не смеется, то это может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем, пишет Medikforum.

В исследовании приняли участие 105 человек с диагнозом слабоумие. Они в течение 10-15 мин. общались на заранее оговоренную тему, а специалисты оценивали их разговор и подсчитывали количество смеха у участников.

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Тогда и поняли, что люди с деменцией реже смеялись над собой во время разговора. Исследователи считают, что это может быть результатом снижения самосознания, что характерно для слабоумия.

Еще один эксперимент показывает, что отсутствие у человека сарказма может быть признаком снижения когнитивных функций.

Исследователи обнаружили связь между депрессией и биоритмами человека. Если к ним не прислушиваться, то самочувствие ухудшается. Сон также имеет большое значение. Например, те, кто раньше ложится и встает, имеют значительно меньшие шансы быть в депрессии. Нарушение этого принципа может случиться из-за рабочего графика. Особенно сейчас, когда многие работают из дома.