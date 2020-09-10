Назвали пользу и вред патчей под глазами

Патчи бывают разные и многое зависит от того, какой именно эффект нужен. Фото: pixabay

Не следует полагаться на приложения патчей под глаза.

Эффекта за один раз ожидать не стоит, пишет "Уніан".

Патчи бывают разные и многое зависит от того, какой именно эффект нужен. Например, они могут быть увлажняющими, разглаживая, те, которые питают, омолаживают, восстанавливают и дренирують.

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Патчи нужно использовать регулярно. Эти пластыри чаще всего изготавливаются из гидрогеля, который содержит много полезных веществ, от плаценты к растительным экстрактам.

Минусы патчей в том, что нельзя их использовать в то время, когда есть конъюнктивит, различные дерматологические заболевания кожи, какие-то повреждения вашей кожи вокруг глаз, аллергические реакции на компоненты, которые входят в состав патчей. Также одним из главных минусов является то, что они дают краткосрочный эффект. Более того, они не решают проблему, а лишь на время избавляют вас от ее проявления.

Естественное сияние кожи модно уже несколько сезонов. Чтобы иметь блеск и здоровую кожу, нужно изменить рутину ухода за кожей. Чтоби сделать кожу сияющей, замените кремы на гели с легкой текстурой.