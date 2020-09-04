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пятница, 04 сентября 2020 23:46

Как ухаживать за кожей, чтобы она сияла

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Как ухаживать за кожей, чтобы она сияла
Тайна цвета кожи может быть в вашем рационе. Фото: pixabay

Естественное сияние кожи модно уже несколько сезонов.

Чтобы иметь блеск и здоровую кожу, нужно изменить рутину ухода за кожей, пишет Elle.

Чтоби сделать кожу сияющей, замените кремы на гели с легкой текстурой. Для чувствительной и жирной кожи в T-зоне нельзя использовать "тяжелые" кремы, потому что они провоцируют прорывы и сухость. Поэтому выбирайте гелевые средства для увлажнения на безмасляной основе.

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Также регулярно наносите защитное SPF-средство. Таким образом вы сможете защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей и сохранить ее сияющий вид.

"Когда клетки подвергаются воздействию УФ-лучей, коллаген дегенерирует. Это вызывает мелкие морщины и потерю упругости кожи. Это не только ускорит процесс старения, но и ваша кожа будет более восприимчивой к появлению пигментных пятен, что приведет к ее неравномерному оттенку", - говорит врач-эстетик Пэрис Ачария.

Делайте массаж лица. Когда вы будете стимулировать кровообращение с помощью правильного массажа, то кожа будет иметь яркий и сияющий цвет. Массаж помогает выводить токсины и открывать доступ кислорода к коже, активизируя выработку коллагена, который способствует молодому и сияющему виду лица.

Также день надо начинать с витамина C. Ингредиент, который является главным стимулятором появления сияния на коже. Он способствует выработке коллагена и осветляет кожу.

"Витамин C также защищает кожный покров от повреждения факторами окружающей среды, освещает пигментацию, вызванную солнечными лучами или образованием рубцов", - говорит врач.

Потребляйте больше омега-3. Тайна цвета кожи может быть в вашем рационе. Потребляя омега-3 жирные кислоты, вам будет легче достичь эффекта желаемого сияния на лице. "Омега-3 жирные кислоты отвечают за поддержку здоровых мембран вокруг клеток кожи. Если их не хватает, способность кожи поглощать и удерживать влагу уменьшается, вызывая обезвоженную или сухую кожу, которая со временем начинает шелушиться.

Эффективный способ очистить поры и кожу лица - это специальная маска-пленка. Ее можно приготовить более натуральной, чем магазинная, в домашних условиях.Рецептом очистительной маски поделилась владелица собственного косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк.

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