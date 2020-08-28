Как сделать маску от черных точек в домашних условиях

Рецептом очистительной маски поделилась владелица собственного косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк. Фото: pixabay

Эффективный способ очистить поры и кожу лица - это специальная маска-пленка.

Ее можно приготовить более натуральной, чем магазинная, в домашних условиях, пишет РБК-Україна.

Рецептом очистительной маски поделилась владелица собственного косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк.

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Липкая маска приклеивается к верхнему слою кожи, притягивая жир и грязь за счет компонентов в составе, чаще всего это: поливиниловый спирт - полимер, загуститель, благодаря которому маска превращается в ту же пленку. Глина - вытягивает загрязнения из пор. Уголь и угольная пыль - тоже очищает, абсорбируя загрязнения и уменьшает воспаление. Витамины, гиалуронка, и другие компакты, успокаивающие, увлажняющие и подтягивающие кожу.

Домашний аналог маски-пленки:

1ст л агар-агара

1/2 стакана воды

1 пакетик ромашки аптечной

1/3 ч.л. витамина С

5 цветков Анчан (можно обойтись и без него, но он дополнительно обогатит состав). ⠀

Приготовление займет не более 5 минут. Воду доводим до кипения, опускаем ромашку и анчан, уменьшаем огонь и оставляем на несколько минут. Убираем цветы и добавляем агар-агар обязательно помешивая. Как только начнет пузыриться снимаем с огня, охладить до комфортной температуры и добавляем витамин.

Между тем распариваем кожу и теплую маску наносим достаточно оперативно. Занимаем горизонтальное положение. Маска быстро превратится в пленку, снимается одним слоем, легко и безболезненно, очищая кожу и дополнительно увлажняя ее.

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