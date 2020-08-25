Назвали причины появления акне на спине

Одной из причин появления акне на спине есть остатки кондиционеру для волос. Фото: pixabay

Существует 5 элементарных ошибок, из-за которых появляются красные пятнышки на спине и которых можно избежать, зная о них.

Определение причины - это первый шаг на пути к решению проблемы, пишет Cosmopolitan.

Одной из причин появления акне на спине есть остатки кондиционера для волос. Поэтому стоит сначала мыть волосы, а потом тело. Потому что жир и масло с головы и остатки шампуня и кондиционера стекают по спине и закупоривают поры.

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Слишком узкое спортивное белье. Во время занятий спортом у вас увеличивается потоотделение, а топ, который плотно прилегает к спине, вызывает эффект трения, поэтому пори не могут нормально работать и забиваются. Выбирайте одежду по размеру.

Также акне может возникнуть, если использовать влажную губку для мытья тела. Если ваш губка не высохла после предыдущего приема душа, то не стоит ее применять. Ведь именно тогда она является источником грибка и бактерий. В частности, губку нужно менять ежемесячно или после ощущение неприятного запаха от нее.

Гормональный скачок перед критическими днями является наиболее распространенной причиной возникновения акне. В таком случае стоит просто подождать до нормализации гормонального состояния в организме.

Отсутствие ухода за кожей спины. Чтобы избежать закупорки пор, возникновения акне и увлажнить кожу, нужно пользоваться специальным лосьоном для спины, распределять его по соответствующему участку с помощью массажной щетки с длинной ручкой. Если вы собираетесь приобрести другое очищающее средство для кожи спины, то рекомендуется перед этим проконсультироваться с косметологом.

Сухую кожу лица важно регулярно увлажнять и насыщать полезными ингридиентами. Иначе на щеках и лбу начинают появляться шелушение или даже покраснение. Поддерживать кожу лица в хорошем состоянии можно не только с помощью салонных процедур, но и с помощью домашних масок.