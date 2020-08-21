Какие маски надо делать для сухой кожи лица

Поддерживать кожу лица в хорошем состоянии можно не только с помощью салонных процедур. Фото: pixabay

Сухую кожу лица важно регулярно увлажнять и насыщать полезными ингридиентами.

Иначе на щеках и лбу начинают появляться шелушение или даже покраснение, пишет "Уніан".

Поддерживать кожу лица в хорошем состоянии можно не только с помощью салонных процедур, но и с помощью домашних масок. Они очень действенные, делаются из подручных ингредиентов, а эффект, порой, может превзойти даже магазинные маски.

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Маска для сухой кожи лица с медом. Жидкий мед развести с молоком и нанести на лицо, оставив на 15 минут.

Маска для сухой кожи лица с желтком. Один сырой желток куриного яйца растереть с 1 ч.л. оливкового масла (желательно нерафинированного). Держать маску до тех пор, пока она не начнет засыхать.

Маска с огурцом для сухой кожи. Огурец - это вообще помощник №1 в уходе за сухой кожей лица. Огурец натереть на терке, добавить сметану или сливки. Маску держать на лице около 20 минут.

Глиняная маска для сухой кожи лица. Красную глину развести холодным молоком до консистенции сметаны. Держать на лице до тех пор, пока глина не начнет засыхать. Важно! Нельзя допускать, чтобы глина высохла на лице.

Маска из банана для лица. Мякоть банана измельчить до состояния кашицы и нанести на лицо. Также маску можно обогатить медом. Держать на лице 15 минут.

Кожа получает дополнительную нагрузку из-за грязного воздуха в городе, плохой еди и других факторов. Из-за этого может образоваться угорь, который имеет шансы стать настоящим заболеванием. Если избавиться от причин его возникновения, то кожа и внешний вид останутся красивыми.