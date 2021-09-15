Назвали основные полезные свойства арахиса

Арахис содержит много насыщенных жиров, минералов, витаминов и клетчатки. Фото: pixabay

Арахис на самом деле относится к семейству бобовых, не является орехом и обладает полезными свойствами для организма.

Люди, которые едят арахис более двух раз в неделю, имеют меньшие шансы на развитие ишемической болезни сердца, пишет nutsexpert.

Согласно новому исследованию, этот защитный эффект может быть частично связан с целебным воздействием компонентов арахиса на здоровье сосудов.

Арахис содержит много насыщенных жиров, минералов, витаминов и клетчатки. Если его есть постоянно, то можно снизить давление и уровень плохого холестерина, а также уменьшить воспалительные процессы в организме.

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Арахис может сохранить здоровыми клетки, выстилающие артерии, и помогает им оставаться эластичными, утверждают ученые.

Если есть грецкие орехи каждый день, то снизится уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой, которая относится к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот.