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воскресенье, 12 сентября 2021 23:46

Время грецких орехов - назвали основную пользу от них

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Время грецких орехов - назвали основную пользу от них
Грецкие орехи не только снижают уровень плохого холестерина, но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону. Фото: pixabay

Если есть грецкие орехи каждый день, то снизится уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой, которая относится к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот, пишет ScienceDaily.

В новом исследовании специалисты выяснили, что грецкие орехи не только снижают уровень плохого холестерина, но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону.

"Частицы холестерина липопротеидов низкой плотности бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях", - сказал руководитель исследования ученый Эмилио Россо.

Если есть грецкие орехи каждый день, то вес не увеличится, по словам ученых.

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"Ежедневное употребление горсти грецких орехов - простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательном увеличении веса, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют этому", - подчеркнул Россо.

Дневная норма сладостей для взрослого человека - 25-50 гр. Но речь идет не только о сахаре-песке. В эту норму входят и другие сладости и продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и другое. 25 гр. - это примерно пять-шесть ложек сахара.

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