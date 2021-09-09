Сколько сладкого можно есть в день и что будет, если превысить норму

Если превысить норму, то количество полученных калорий не должна быть больше, чем 10% от общей калорийности дневного рациона. Фото: pixabay

Дневная норма сладостей для взрослого человека - 25-50 гр.

Но речь идет не только о сахаре-песке, пишет Голос.ua.

В эту норму входят и другие сладости и продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и другое.

25 гр. - это примерно пять-шесть ложек сахара.

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Если превысить норму, то количество полученных калорий не должно превышать 10% от общей калорийности дневного рациона. Иначе возникает риск лишнего веса и диабета второго типа.

Не стоит пить много сладких напитков, так как они плохо влияют на здоровье и красоту. Ученые провели исследование об этом среди 100 тыс. женщин, средний возраст которых 53 года. За время наблюдений у женщин не было сердечно-сосудистых, онкологических болезней или диабета.