Назвали ошибки, которые мешают похудению при правильном питании

При снижении веса мы упираемся в энергию. Фото: pixabay

В контроле веса тела наибольшую роль играет питание.

Иногда понятие "правильно" многие не понимают правильно для человека, которий снижает вес, и правильно для того, кто его поддерживает или набирает, рассказала диетолог Елена Коготкова, передает РБК-Україна.

По ее словам, это разное "правильно" для каждого.

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При снижении веса мы упираемся в энергию. Часто люди с морбидным ожирением сильно беспокоятся из-за "хороших" жиров. Авокадо, семга, орехи, масло - это все правильное и полезное, но не тогда, когда "дом горит".

Дальше - любое правильное может по калориям дать фору "неправильному". Даже самые "хорошие" калории найдут, где припарковаться: избыток глюкозы - в жировом депо, фруктоза - в печени. Просто посчитайте калорийность рациона.

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Также важны "правильные" блюда в кафе и супермаркете. Чаще всего повара никак не нутрициологии и "грешат" избытком масла. специй и соли.

Женщины, страдающие от социальной изоляции, имеют большую вероятность ожирения. Таковы результаты исследования Университета Британской Колумбии. Мужчины реже страдают им, если живут одни и имеют меньше контактов.