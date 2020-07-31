Назвали опасность ограничения социальных контактов женщин

Женщины могут болеть ожирением, если имеют ограниченные социальные контакты. Фото: pixabay

Женщины, страдающие от социальной изоляции, имеют большую вероятность ожирения.

Таковы результаты исследования Университета Британской Колумбии, пишет PLOS One.

Мужчины реже страдают им, если живут одни и имеют меньше контактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уход за кожей летом: что нужно знать об обманчивой жаре

Ученые проанализировали данные о социальных связях 28,2 тыс. канадцев в возрасте от 45 до 85 лет, учитывая окружность талии, индекс массы тела и показатель ожирения, если оно присутствует, выяснилось, что женщины, которые были одинокими, вдовами, разведенными, имели более высокие шансы на абдоминальное и общее ожирение. При этом ограничение социальных контактов также негативно влияло.

Женщины, которые не женились, жили одни и не имели регулярной социальной активности, продемонстрировали высокий средний показатель окружности талии. Для сравнения среди мужчин средняя окружность талии была наибольшей среди тех, кто был вдовцом, проживал с партнершей и имел много социальных связей. Например, мужчины, чья социальная сеть имела более 219 контактов, были более склонны к ожирению, чем мужчины с меньшим количеством.

Советами для модниц с различными формами и типами фигуры продолжает делиться украинский дизайнер Андре Тан. Он уверен, что неидеальные ноги можно скрыть за одеждой и при этом выглядеть стильно.