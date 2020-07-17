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воскресенье, 19 июля 2020 22:46

Дизайнер поделился хитростями, чтобы скрыть неидеальные ноги

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Дизайнер поделился хитростями, чтобы скрыть неидеальные ноги
Проблемные ноги может скрыть одежда. Фото: pixabay

Советами для модниц с различными формами и типами фигуры продолжает делиться украинский дизайнер Андре Тан.

Он уверен, что неидеальные ноги можно скрыть за одеждой и при этом выглядеть стильно, пишут 24 Новини.

По его словам, далеко не всем модницам подойдут короткие платья и облегающие брюки. Но есть одежда, благодаря которой даже летом красавицы могут уверенно чувствовать себя, скрыв свои ножки за брюками или длинными юбками.

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По словам Андре Тана, для выходов следует выбирать: брюки-палаццо, желательно с разрезами, ведь это хит летнего сезона; юбка-карандаш длины на ладонь ниже колена; платья и юбки длины макси.

Вещи, которые модельер не рекомендует выбирать тем, у кого кривые ножки, ведь они только подчеркнут их неидеальность: брюки-скинни; велосипедки; капри; юбки длины мини.

Часто ради высоких каблуков женщины готовы пренебречь многими неудобствами, а иногда и рисковать здоровьем. Чем же притягивает женщин этот роковой предмет? Исследования показали: высокие каблуки могут кардинально изменить сексуальную жизнь.

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Дата
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