Почему женщины любят обувь на высоких каблуках

Женщина на каблуках выглядит более стройной, подтянутой, элегантной

Часто ради высоких каблуков женщины готовы пренебречь многими неудобствами, а иногда и рисковать здоровьем. Чем же притягивает женщин этот роковой предмет? Исследования показали: высокие каблуки могут кардинально изменить сексуальную жизнь.

Пропорция фигуры

Каблуки удлиняют ноги и визуально уменьшают объем бедер. Вне зависимости от типа фигуры женщина на каблуках выглядит более стройной, подтянутой, элегантной и более сексуальной.

Меняется осанка: из-за сместившегося центра тяжести увеличивается прогиб в спине, подчеркивая округлости ягодиц. Грудная клетка приподнимается, создавая эффект высокой, "вызывающей" груди. Походка становится более соблазнительной, потому что естественным образом увеличивается амплитуда движения бедер из стороны в сторону.

Добавленный рост

В среднем рост женщины меньше мужского. Ее задача — быть замеченной, но этого не произойдет, если мужчина будет смотреть поверх ее головы. Значит, нужно увеличить рост, что можно сделать, кстати, не только за счет каблуков, но и с помощью пышной прически.

Любить себя

Обувь на каблуке может быть вполне безопасна для здоровья, главное — уважительно относиться к собственному телу. Вечером стоит потратить 15 минут, чтобы сделать гимнастику (элементарные "ножницы" или "велосипед"), сделать ванночку для ног. Можно купить разнообразные гелевые вкладыши — для свода стопы, под пятку, под пальцы, — которые позволят уменьшить давление и минимизировать стресс для ног. Можно, выбирая обувь, отдать предпочтение туфлям с каблуками антишок, которые смягчают удары о землю, или туфлям со специальными амортизирующими стельками. И менять обувь и высоту каблука как можно чаще.

Впечатление хрупкости

Туфли на высоком каблуке визуально уменьшают ногу. Маленькая изящная ножка, водруженная на высокий каблук, никак не соотносится с выражением "твердо стоять на ногах". Женщина на шпильках не способна даже спасаться бегством. Ее предназначение — быть завоеванной и сдаться на милость победителя. Именно уязвимость делают женщину на высоких каблуках "неземным" созданием.

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Особая привлекательность

По мнению французского психоаналитика Катрин Антони, высокий каблук — не что иное, как фаллический символ, мужской атрибут, которого женщина лишена по природе. Следуя ее логике, мужчина, наделяющий женщину таким атрибутом в своих эротических мечтах, не в силах признаться самому себе в своих гомосексуальных желаниях.

Если же обратиться к исследованиям женской физиологии, сигнал, который получает мужчина, видящий женщину на каблуках, имеет прямолинейный характер: он просто ждет от нее более сильного сексуального удовольствия.

Тщательная примерка

В обуви на каблуке должно быть удобно с первой примерки — не ждите, что она разносится и сядет по ноге. Главное, на что стоит обратить внимание, — плотное прилегание всей поверхности ступни, включая свод, к стельке. Желательно, чтобы не было зазора между супинатором и сводом стопы, иначе усиливается давление на пальцы. Примерять туфли нужно стоя на твердой поверхности. Ворсистые коврики, которые используют в бутиках, чтобы не повредить лак на подошве дорогой обуви, часто мешают объективно оценить комфорт туфель во время примерки. Некоторые недостатки можно исправить с помощью стелек и полустелек из кожи и силикона, подогнав обувь по ноге.

Они усиливают наслаждение?

Ношение каблуков стимулирует развитие мышц, влияющих на оргазм. Измеряя активность тазовых мышц, ученые выяснили, что женщины, которые были в туфлях на каблуках около 7 см или же ступни которых были расположены под углом 15 градусов к полу, демонстрировали более высокую активность (на 15% выше) этой мускульной зоны.

Хорошо натренированные мышцы тазового дна — ключ к сексуальному удовольствию: чем лучше они подготовлены, тем сильнее сексуальное возбуждение и ярче оргазм. Кроме того, с ними связано здоровье внутренних органов, мочевого пузыря, кишечника и матки. С возрастом, после беременности и родов, эти мышцы часто слабеют и теряют тонус.

Между эстетикой и комфортом

Каблук может быть практически любой высоты, если он устойчив. Каблук не должен быть завышен, то есть смещен в сторону пятки относительно подошвы, он не должен уходить ни в сторону, ни назад — независимо от приходящейся на него нагрузки. Идеальным сочетанием эстетики и практичности считается каблук семь сантиметров. Выше — уже сложно держать баланс. Если женщина хочет казаться выше, можно выбрать обувь со скрытой платформой. Обувь на высоком каблуке лучше покупать вечером, когда нога в силу физиологии обретает максимальный объем.

Каблуки на здоровье

Женщина в туфлях на высоком каблуке нагружает свой позвоночник в три раза больше по сравнению с теми, кто носит балетки или широкий устойчивый каблук, а коленную чашечку — на 26% в случае высокой шпильки и на 22%, если это устойчивый каблук.

Речь идет о действительно высоком (более 7 см) каблуке: меньшая высота находится в пределах физиологической нормы. Оптимальной считается высота каблука 4—5 см в зависимости от размера ноги. Ношение обуви на плоской подошве тоже не полезно, так как постепенно приводит к деформации свода стопы и ухудшению ее амортизационных свойств.

Наилучший вариант — частая смена высоты каблука и формы колодки. Важна не столько высота каблука, сколько правильное распределение давления на стопу и хорошая амортизация — или, проще говоря, правильно подобранная, качественная обувь.

Обувь как продолжение ноги

При выборе обуви на высоком каблуке главное — понимать, насколько интенсивно и в каких условиях вы будете ее носить. С точки зрения технологии, высота каблука 7 и даже 8 см позволяет сделать удобную колодку, при которой распределение веса на стопу будет достаточно равномерным по всей поверхности. Такие туфли можно носить несколько часов без особого напряжения. Примерять туфли нужно так, как вы предполагаете их носить — в колготках или без. Большое значение для безопасности играет ходовая часть обуви: сейчас успешно используются инсталляции резины и термополиуретана в кожаную подошву, чтобы уменьшить скольжение, повысить комфорт.

Лучше выбирать обувь, в которой стопа чувствует себя свободно: в летнее время нога склонна к отеканию, а зимой дополнительный небольшой объем позволит сохранить тепло. Даже если обувь кажется удобной, примерьте пару на полразмера или даже на размер больше — часто она оказывается еще удобней. К примеру, София Лорен всегда покупает туфли на размер больше.

Туфли на каблуках были позаимствованы из мужского гардероба, где у каблука было практическое предназначение — держать стремя при верховой езде.