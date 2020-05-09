Почему женщины любят обувь на высоких каблуках

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4104
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 576
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3033
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2457
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
5
31
21
11
21
Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
Назвали одежду, которая не выходит из моды уже полвека
Назвали одежду, которая не выходит из моды уже полвека
Женственно и соблазнительно: топ-8 трендовых фасонов юбок
Женственно и соблазнительно: топ-8 трендовых фасонов юбок
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне
Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне
Видео
Все видео
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 576
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3033
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1764
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1224
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3816
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 405
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 01:35

Почему женщины любят обувь на высоких каблуках
5

  Комментировать

  Женщина на каблуках выглядит более стройной, подтянутой, элегантной
Женщина на каблуках выглядит более стройной, подтянутой, элегантной

Часто ради высоких каблуков женщины готовы пренебречь многими неудобствами, а иногда и рисковать здоровьем. Чем же притягивает женщин этот роковой предмет? Исследования показали: высокие каблуки могут кардинально изменить сексуальную жизнь.

Пропорция фигуры

Каблуки удлиняют ноги и визуально уменьшают объем бедер. Вне зависимости от типа фигуры женщина на каблуках выглядит более стройной, подтянутой, элегантной и более сексуальной.

Меняется осанка: из-за сместившегося центра тяжести увеличивается прогиб в спине, подчеркивая округлости ягодиц. Грудная клетка приподнимается, создавая эффект высокой, "вызывающей" груди. Походка становится более соблазнительной, потому что естественным образом увеличивается амплитуда движения бедер из стороны в сторону.

Добавленный рост

В среднем рост женщины меньше мужского. Ее задача — быть замеченной, но этого не произойдет, если мужчина будет смотреть поверх ее головы. Значит, нужно увеличить рост, что можно сделать, кстати, не только за счет каблуков, но и с помощью пышной прически.

 

Любить себя

Обувь на каблуке может быть вполне безопасна для здоровья, главное — уважительно относиться к собственному телу. Вечером стоит потратить 15 минут, чтобы сделать гимнастику (элементарные "ножницы" или "велосипед"), сделать ванночку для ног. Можно купить разнообразные гелевые вкладыши — для свода стопы, под пятку, под пальцы, — которые позволят уменьшить давление и минимизировать стресс для ног. Можно, выбирая обувь, отдать предпочтение туфлям с каблуками антишок, которые смягчают удары о землю, или туфлям со специальными амортизирующими стельками. И менять обувь и высоту каблука как можно чаще.

Впечатление хрупкости

Туфли на высоком каблуке визуально уменьшают ногу. Маленькая изящная ножка, водруженная на высокий каблук, никак не соотносится с выражением "твердо стоять на ногах". Женщина на шпильках не способна даже спасаться бегством. Ее предназначение — быть завоеванной и сдаться на милость победителя. Именно уязвимость делают женщину на высоких каблуках "неземным" созданием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская актриса показала, как носить модную обувь весной

Особая привлекательность

По мнению французского психоаналитика Катрин Антони, высокий каблук — не что иное, как фаллический символ, мужской атрибут, которого женщина лишена по природе. Следуя ее логике, мужчина, наделяющий женщину таким атрибутом в своих эротических мечтах, не в силах признаться самому себе в своих гомосексуальных желаниях.

Если же обратиться к исследованиям женской физиологии, сигнал, который получает мужчина, видящий женщину на каблуках, имеет прямолинейный характер: он просто ждет от нее более сильного сексуального удовольствия.

 

Тщательная примерка

В обуви на каблуке должно быть удобно с первой примерки — не ждите, что она разносится и сядет по ноге. Главное, на что стоит обратить внимание, — плотное прилегание всей поверхности ступни, включая свод, к стельке. Желательно, чтобы не было зазора между супинатором и сводом стопы, иначе усиливается давление на пальцы. Примерять туфли нужно стоя на твердой поверхности. Ворсистые коврики, которые используют в бутиках, чтобы не повредить лак на подошве дорогой обуви, часто мешают объективно оценить комфорт туфель во время примерки. Некоторые недостатки можно исправить с помощью стелек и полустелек из кожи и силикона, подогнав обувь по ноге.

Они усиливают наслаждение?

Ношение каблуков стимулирует развитие мышц, влияющих на оргазм. Измеряя активность тазовых мышц, ученые выяснили, что женщины, которые были в туфлях на каблуках около 7 см или же ступни которых были расположены под углом 15 градусов к полу, демонстрировали более высокую активность (на 15% выше) этой мускульной зоны.

Хорошо натренированные мышцы тазового дна — ключ к сексуальному удовольствию: чем лучше они подготовлены, тем сильнее сексуальное возбуждение и ярче оргазм. Кроме того, с ними связано здоровье внутренних органов, мочевого пузыря, кишечника и матки. С возрастом, после беременности и родов, эти мышцы часто слабеют и теряют тонус.

Между эстетикой и комфортом

Каблук может быть практически любой высоты, если он устойчив. Каблук не должен быть завышен, то есть смещен в сторону пятки относительно подошвы, он не должен уходить ни в сторону, ни назад — независимо от приходящейся на него нагрузки. Идеальным сочетанием эстетики и практичности считается каблук семь сантиметров. Выше — уже сложно держать баланс. Если женщина хочет казаться выше, можно выбрать обувь со скрытой платформой. Обувь на высоком каблуке лучше покупать вечером, когда нога в силу физиологии обретает максимальный объем.

 

Каблуки на здоровье

Женщина в туфлях на высоком каблуке нагружает свой позвоночник в три раза больше по сравнению с теми, кто носит балетки или широкий устойчивый каблук, а коленную чашечку — на 26% в случае высокой шпильки и на 22%, если это устойчивый каблук.

Речь идет о действительно высоком (более 7 см) каблуке: меньшая высота находится в пределах физиологической нормы. Оптимальной считается высота каблука 4—5 см в зависимости от размера ноги. Ношение обуви на плоской подошве тоже не полезно, так как постепенно приводит к деформации свода стопы и ухудшению ее амортизационных свойств.

Наилучший вариант — частая смена высоты каблука и формы колодки. Важна не столько высота каблука, сколько правильное распределение давления на стопу и хорошая амортизация — или, проще говоря, правильно подобранная, качественная обувь.

Обувь как продолжение ноги

При выборе обуви на высоком каблуке главное — понимать, насколько интенсивно и в каких условиях вы будете ее носить. С точки зрения технологии, высота каблука 7 и даже 8 см позволяет сделать удобную колодку, при которой распределение веса на стопу будет достаточно равномерным по всей поверхности. Такие туфли можно носить несколько часов без особого напряжения. Примерять туфли нужно так, как вы предполагаете их носить — в колготках или без. Большое значение для безопасности играет ходовая часть обуви: сейчас успешно используются инсталляции резины и термополиуретана в кожаную подошву, чтобы уменьшить скольжение, повысить комфорт.

Лучше выбирать обувь, в которой стопа чувствует себя свободно: в летнее время нога склонна к отеканию, а зимой дополнительный небольшой объем позволит сохранить тепло. Даже если обувь кажется удобной, примерьте пару на полразмера или даже на размер больше — часто она оказывается еще удобней. К примеру, София Лорен всегда покупает туфли на размер больше.

Туфли на каблуках были позаимствованы из мужского гардероба, где у каблука было практическое предназначение — держать стремя при верховой езде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему женщины любят обувь на высоких каблуках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 20889
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 15417
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 12888
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 4 Просмотров: 8658
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 6840
Мода
Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
5
 Просмотров: 2025
Назвали одежду, которая не выходит из моды уже полвека
Назвали одежду, которая не выходит из моды уже полвека
31
 Просмотров: 1206
Женственно и соблазнительно: топ-8 трендовых фасонов юбок
Женственно и соблазнительно: топ-8 трендовых фасонов юбок
21
 Просмотров: 711
Университет предлагает изучать моду онлайн
Университет предлагает изучать моду онлайн Просмотров: 126
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
11
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
2
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
2
Зеленский прибыл на границу с Россией
Голосов: 54
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua