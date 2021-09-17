Напитки, которые не надо пить на голодный желудок

Вредно также на голодный желудок пить газированные напитки и компоты, в которых много сахара. Фото: pixabay

На голодный желудок без опасений можно пить воду.

Со всеми другими напитками следует быть осторожно, ибо некоторые раздражают желудок, а некоторые поднимают сахар, пишет Ukr.Media.

Если желудок нездоров, его слизистая оболочка воспалена, то нельзя пить натощак кисломолочные напитки, по словам диетологов. Их кислоту сможет безболезненно переварить только крепкий, здоровый пищеварительный орган. Если со желудком не все в порядке, то лучше пить кислотосодержащие жидкости после приема пищи.

Нельзя пить натощак также соки. Они содержат кислоты, которые раздражают слизистые, а кроме того - сахар. Даже если пищеварительная система работает хорошо, напитки, в составе которых содержится это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови.

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Вредно также на голодный желудок пить газированные напитки и компоты, в которых много сахара. Особенно вредно и алкоголь, он быстро всасывается и резко повышает уровень глюкозы в крови, чем может нарушать обменные процессы.

После еды часто возникает желание поспать. На это есть определенные причины. Это явление связано с выработкой в ​​мозге вещества под названием орексин. Именно оно отвечает за чувство возбуждения, аппетит и бодрствование. Если есть богатую углеводами пищу, активность этого вещества подавляется и это провоцирует сонливость.